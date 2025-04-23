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«Салават Юлаев» одолел «Спартак» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

В драматичном седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над московским «Спартаком» со счётом 3:2 и пробился в полуфинал Кубка Гагарина. Финальный счёт в серии 4−3.

Источник: Life.ru

Матч при полных трибунах «Уфа-Арены», собравший 8 522 зрителя, стал настоящим хоккейным триллером с победной шайбой Алексея Василевского на 56-й минуте. В составе победителей также отличились Шелдон Ремпал на 18-й минуте и Владислав Ефремов на 35-й, тогда как у «Спартака» шайбы забросили Иван Морозов (40-я минута) и Даниил Орлов (51-я).

Соперник «Салавата Юлаева» определится в решающем седьмом матче между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом». На данный момент счёт в матче 2−2, идёт овертайм.

Ранее определился ещё один полуфиналист — московское «Динамо» разгромило казанский «Ак Барс» со счётом 6:1 в шестом матче серии и выиграло противостояние 4−2. Теперь «бело-голубые» готовятся к серии с челябинским «Трактором», стартующей 28 апреля в Челябинске.