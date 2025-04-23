«Салават Юлаев» одолел «Спартак» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Матч при полных трибунах «Уфа-Арены», собравший 8 522 зрителя, стал настоящим хоккейным триллером с победной шайбой Алексея Василевского на 56-й минуте. В составе победителей также отличились Шелдон Ремпал на 18-й минуте и Владислав Ефремов на 35-й, тогда как у «Спартака» шайбы забросили Иван Морозов (40-я минута) и Даниил Орлов (51-я).