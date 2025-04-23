«Салават Юлаев» одолел «Спартак» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Матч при полных трибунах «Уфа-Арены», собравший 8 522 зрителя, стал настоящим хоккейным триллером с победной шайбой Алексея Василевского на 56-й минуте. В составе победителей также отличились Шелдон Ремпал на 18-й минуте и Владислав Ефремов на 35-й, тогда как у «Спартака» шайбы забросили Иван Морозов (40-я минута) и Даниил Орлов (51-я).
Соперник «Салавата Юлаева» определится в решающем седьмом матче между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом». На данный момент счёт в матче 2−2, идёт овертайм.
Ранее определился ещё один полуфиналист — московское «Динамо» разгромило казанский «Ак Барс» со счётом 6:1 в шестом матче серии и выиграло противостояние 4−2. Теперь «бело-голубые» готовятся к серии с челябинским «Трактором», стартующей 28 апреля в Челябинске.