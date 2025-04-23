Европейские союзники Украины пытаются склонить главу киевского режима Владимира Зеленского к территориальным уступкам в рамках урегулирования вооруженного конфликта. Об этом сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.
Как отмечается в материале газеты, Великобритания, Германия и Франция убеждают украинское руководство в необходимости территориальных уступок. Причиной стало опасение европейских стран выхода Соединенных Штатов из переговорного процесса по достижению мира на Украине.
Представители ЕС якобы пытаются найти компромисс, при котором Киев не будет нарушать собственные красные линии в вопросе остановки боевых действий. При этом источник не уточняет, о каких именно территориях идет речь.
Ранее KP.RU сообщал, что украинские чиновники опасаются прекращения военной помощи со стороны США. Отмечается, что руководство киевского режима боится обвинений со стороны американского лидера Дональда Трампа в срыве переговоров в Лондоне из-за отказа признать Крым российским.