Жители пяти населенных пунктов в зоне ЧС под Владимиром остаются в ПВР

Как сообщало URA.RU ранее, в Киржачском районе временно отключены отопление и горячее водоснабжение. В частности, отключение затронуло ряд котельных, обслуживающие многоквартирные дома и социальные объекты. Жизни пострадавших в результате взрывов во Владимирской области ничего не угрожает.