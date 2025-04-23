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Убийцу певца Талькова будут искать в Израиле

Валерия Шляфмана, бывшего концертного директора певца Игоря Талькова, осужденного на 13 лет за его убийство, будут искать в Израиле. Ему заочно вынесли приговор, который может быть отправлен в Израиль для исполнения судебного решения. Об этом сообщили источники.

Шляфман уехал в Израиль еще в 1992 году, где живет до сих пор.

Валерия Шляфмана, бывшего концертного директора певца Игоря Талькова, осужденного на 13 лет за его убийство, будут искать в Израиле. Ему заочно вынесли приговор, который может быть отправлен в Израиль для исполнения судебного решения. Об этом сообщили источники.

«Валерия Шляфмана заочно признали виновным в убийстве Игоря Талькова, совершенных общеопасным способом, назначив ему 13 лет строгого режима. Приговор, может быть отправлен в Израиль для его исполнения. Сам господин Шляфман вину не признает, утверждая, что следствие ни в чем не разобралось», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Следствие считает, что он не только убил певца, но и покушался на концертного директора певицы Азизы Игоря Малахова. Перед вынесением приговора Шляфман заявил СМИ, что непричастен к этим преступлениям.

Убийство Талькова произошло в 1991 году. Следствие по делу было возобновлено в 2018 и только в июле прошлого года его передали в суд. Шляфман сбежал из России в Израиль в 1992 году, где живет до сих пор, пишет «Царьград».