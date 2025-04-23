«Ощущалось в Стамбуле»: Эрдоган сообщил о последствиях землетрясения в Мраморном море

«Мы только что провели комплексное совещание в стамбульском региональном управлении AFAD. Мы получили самую актуальную информацию и оценили меры, которые были приняты и которые необходимо принять для минимизации последствий землетрясения… В результате землетрясения никто не погиб», — проинформировал Реджеп Тайип Эрдоган.