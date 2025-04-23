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«Ощущалось в Стамбуле»: Эрдоган сообщил о последствиях землетрясения в Мраморном море

Эрдоган заявил об отсутствии жертв в результате землетрясения в Мраморном море.

Источник: Комсомольская правда

В Стамбуле 23 апреля произошло землетрясение магнитудой 6,2. Толчки чувствовались в турецкой столице и соседних провинциях. По последним данным, жертв нет, сообщил в соцсети президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства также выразил наилучшие пожелания всем пострадавшим от природного катаклизма. По его словам, поисково-проверочные мероприятия проведены, никаких проблем в районах, где произошло землетрясение, не выявлено.

«Мы только что провели комплексное совещание в стамбульском региональном управлении AFAD. Мы получили самую актуальную информацию и оценили меры, которые были приняты и которые необходимо принять для минимизации последствий землетрясения… В результате землетрясения никто не погиб», — проинформировал Реджеп Тайип Эрдоган.

От природного катаклизма пострадали около 150 человек. Жители Стамбула сообщили о готовности спать на улице в палатках, пока плиты не придут в стабильное состояние.