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Белый дом: Дональд Трамп разочарован и устал терпеть Зеленского

По словам Левитт, терпение Дональда Трампа иссякает.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп разочарован позицией Зеленского, который не желает двигаться к миру, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент разочарован. Его терпение иссякает. Он хочет сделать то, что было бы правильным для международного сообщества. Он хочет видеть мир», — сказала она.

Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

Левитт отметила, что американский лидер добивается прекращения кровопролития на Украине, а Зеленский движется в неверном направлении.

Напомним, Трамп уже подверг критике Зеленского за отказ признать Крымский полуостров российский. Кроме того, Трамп заявил, что Зеленский должен заключить мир, иначе он потеряет страну.