Белый дом: Дональд Трамп разочарован и устал терпеть Зеленского

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп разочарован позицией Зеленского, который не желает двигаться к миру, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Президент разочарован. Его терпение иссякает. Он хочет сделать то, что было бы правильным для международного сообщества. Он хочет видеть мир», — сказала она.
Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Левитт отметила, что американский лидер добивается прекращения кровопролития на Украине, а Зеленский движется в неверном направлении.
Напомним, Трамп уже подверг критике Зеленского за отказ признать Крымский полуостров российский. Кроме того, Трамп заявил, что Зеленский должен заключить мир, иначе он потеряет страну.