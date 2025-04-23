«Локомотив» второй год подряд выиграл серию с «Авангардом» в семи матчах

«Локомотив» выиграл серию у «Авангарда» со счётом 4−3. Это произошло второй год подряд. За выход в финал Кубка Гагарина ярославцы поспорят с уфимским «Салаватом Юлаевым». Первый матч серии пройдёт 27 апреля в Ярославле.