Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Локомотив» второй год подряд выиграл серию с «Авангардом» в семи матчах

Ярославский Локомотив обыграл омский Авангард в решающем седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Ярославле на Арене 2000 и завершилась во втором овертайме со счётом 3:2.
Источник: Life.ru

В основное время в составе победителей шайбы забросили Александр Радулов (12-я минута) и Егор Сурин (31). У гостей отличились Евгений Кулик (49) и Константин Окулов (58). Автором решающей шайбы на 87-й минуте стал Александр Полунин.

«Локомотив» выиграл серию у «Авангарда» со счётом 4−3. Это произошло второй год подряд. За выход в финал Кубка Гагарина ярославцы поспорят с уфимским «Салаватом Юлаевым». Первый матч серии пройдёт 27 апреля в Ярославле.

Life.ru напоминает, что в другом полуфинале плей-офф КХЛ встретятся челябинский «Трактор» и московское «Динамо». Серия стартует 28 апреля в Челябинске.