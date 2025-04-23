Москву и Подмосковье накрыла первая весенняя гроза

Синоптики заранее предупреждали о ливне и грозе. Они спрогнозировали, что непогода начнётся в Москве этой ночью — с 23 на 24 апреля. Дождь может продолжаться до полудня четверга. По прогнозам, через столицу пройдёт холодный атмосферный фронт с порывами ветра до 15 м/с. Всего ожидают около 6−7 миллиметров осадков. Спасатели рекомендовали москвичам соблюдать осторожность в такую погоду.