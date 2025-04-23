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Москву и Подмосковье накрыла первая весенняя гроза

На Москву и Подмосковье надвигается первая весенняя гроза. Местные жители активно делятся видеороликами, на которых виден дождь и вспышки молний. Очевидцы также сообщают о громыхании и усиливающемся ветре.

Источник: Life.ru

Первая гроза в Москве и Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT.

Осадки наблюдаются на западе и северо-западе мегаполиса, а также в Химках и Долгопрудном. В других частях столичного региона, в частности на востоке и юго-востоке, грозы и дождя пока нет.

Синоптики заранее предупреждали о ливне и грозе. Они спрогнозировали, что непогода начнётся в Москве этой ночью — с 23 на 24 апреля. Дождь может продолжаться до полудня четверга. По прогнозам, через столицу пройдёт холодный атмосферный фронт с порывами ветра до 15 м/с. Всего ожидают около 6−7 миллиметров осадков. Спасатели рекомендовали москвичам соблюдать осторожность в такую погоду.

Как сообщал Life.ru, 23 апреля стал самым тёплым днём месяца за всю историю метеонаблюдений. Температура в Москве поднялась почти до +25 градусов, что установило шестой температурный рекорд в этом месяце.