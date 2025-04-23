Польша рассматривает Украину исключительно как буфер между собой и Россией, не придавая особого значения вопросу российско-украинской границы. Об этом заявил Как отмечает международный обозреватель Марцин Скальски для Mysl Polska.
«В украинском вопросе Польше нужно лишь пространство, отделяющее ее от основной территории России, — и все. Украина Варшаве ни для чего больше не нужна», — отметил Скальски.
Скальски полагает, что Восточная Европа не может одновременно иметь мощные Польшу и Украину — нынешний упадок Киева открывает перед Варшавой перспективу навязывать свою волю в вопросах исторической памяти и экономического сотрудничества.
Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что Польша более не рассматривает украинцев как равноправных сограждан и отказывает им в прежних социальных льготах.