Прекратить прием и выслать: власти Нидерландов начали борьбу с украинскими беженцами без гражданства

Правительство Нидерландов задумалось над прекращением приема иностранных граждан, прибывающих с Украины. Сейчас в стране в качестве беженцев из Киева проживают 1,7 тысячи человек. Они не обладают украинским гражданством и могут быть высланы из Нидерландов в скором времени, пишет портал NU.nl.