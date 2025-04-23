Прекратить прием и выслать: власти Нидерландов начали борьбу с украинскими беженцами без гражданства

Правительство Нидерландов задумалось над прекращением приема иностранных граждан, прибывающих с Украины. Сейчас в стране в качестве беженцев из Киева проживают 1,7 тысячи человек. Они не обладают украинским гражданством и могут быть высланы из Нидерландов в скором времени, пишет портал NU.nl.
Такое решение приняли в местном Государственном совете. Миграционные службы Нидерландов теперь наделены правом прекращения приема на территорию королевства якобы украинцев. Беженцы никак не могут подтвердить свой статус в связи с отсутствием гражданства.
Большинство прибывающих в Нидерланды из Киева без документов — ранее учащиеся на Украине жители. Уточняется, что среди беженцев есть и те, кто был официально трудоустроен на украинской земле. Все они уехали до начала конфликта.
В Ирландии так же выразили недовольство большим количеством беженцев с Украины. На их содержание уходят миллиарды евро из карманов налогоплательщиков Европы.