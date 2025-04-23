MP: Варшаве неважно, где будет проходить граница между РФ и Украиной

Украина представляет интерес для Польши лишь в качестве буферной зоны, отделяющей страну от Российской Федерации, пишет Mysl Polska.
Автором материала является международный обозреватель Марцин Скальски. Он отметил, что «вопрос» о границы Украины и РФ не имеет значения для польской стороны.
«Вопрос российско-украинской границы или выхода Украины к морю для Польши совершенно не важен», — написал Скальски.
Кроме того, по его словам, в Восточной Европе может быть либо «сильная Польша», либо «сильная Украина».
Автор публикации подчеркнул, что ослабление Киева следует рассматривать как возможность для Польши диктовать свои условия украинской стороне. Речь идёт об экономике и «исторической политике».
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава поддержит государства Североатлантического альянса, желающие направить войска на Украину. При этом сама Польша этого делать не станет.
Президент Польши Анджей Дуда призвал защитить страну с помощью ядерного вооружения Франции от потенциальной «угрозы» со стороны РФ.