В Белом доме посоветовали Европе делать больше для урегулирования на Украине

Американский лидер Дональд Трамп посоветовал европейским представителям прикладывать больше усилий, чтобы добиться мира на Украине. Он также настаивает на том, что ЕС должен делать больше в отношении НАТО. С таким заявлением выступила перед журналистами пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.