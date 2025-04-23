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В Белом доме посоветовали Европе делать больше для урегулирования на Украине

По словам Ливитт, Трамп настаивает на том, что ЕС должен делать больше и в отношении Украины, и в отношении НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп посоветовал европейским представителям прикладывать больше усилий, чтобы добиться мира на Украине. Он также настаивает на том, что ЕС должен делать больше в отношении НАТО. С таким заявлением выступила перед журналистами пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она отметила четкость позиции Дональда Трампа. Хозяин Белого дома «всегда настаивал» на том, что Европе нужно обратить большее внимание на ее расходы, выделяемые в поддержку НАТО и на собственную оборону.

«Дональд Трамп ясно им это давал понять как в частном порядке, так и публично, когда многие европейские лидеры посещали Белый дом», — подытожила Кэролайн Ливитт.

В зарубежных СМИ, тем временем, готовятся к мести Евросоюза президенту США. У представителей ЕС якобы даже есть несколько сценариев возмездия.