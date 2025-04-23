В Белом доме посоветовали Европе делать больше для урегулирования на Украине

Она отметила четкость позиции Дональда Трампа. Хозяин Белого дома «всегда настаивал» на том, что Европе нужно обратить большее внимание на ее расходы, выделяемые в поддержку НАТО и на собственную оборону.
«Дональд Трамп ясно им это давал понять как в частном порядке, так и публично, когда многие европейские лидеры посещали Белый дом», — подытожила Кэролайн Ливитт.
В зарубежных СМИ, тем временем, готовятся к мести Евросоюза президенту США. У представителей ЕС якобы даже есть несколько сценариев возмездия.