Синоптик Позднякова: похолодание не скажется на цветущих деревьях в Москве

Синоптики предупредили о скором похолодании в столичном регионе. Погода в конце апреля будет напоминать мартовскую.
— Хотя природа уже проснулась, листья на деревьях не опадут, а цветы не закроются, — говорит 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в мае нас ждут температурные качели, погода будет диаметрально меняться от минусовой до жары.
— Мы будем прыгать из огня да в полымя. Это одна из черт изменения климата последнего времени — резкие перепады погоды, — сказал синоптик.
С четверга, 24 апреля в Москве ожидается резкое понижение температуры. Похолодает сразу на 10 , пишет Газета.ru.
А к субботе, к 26 апреля, прогнозируется значительное похолодание: в дневное время температура опустится до 7−9 градусов, пишет Царьград.
Тем временем, в среду, 23 апреля в Москве был побит новый температурный рекорд. Апрель 2025 года может оказаться самым теплым месяцем, пишет RT.