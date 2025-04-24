Что можно и нельзя делать в день Антипа 24 апреля, который называют Водогон

Православная церковь 24 апреля вспоминает святого Антипия Пергамского. В народе празднуют день Антипа, или день Антипа Водогона. Указанное название появилось по причине пика половодья.
Что нельзя делать 24 апреля.
Запрещено мыть окна. Кроме того, день не подходит для работ на огороде. Не следует заниматься рукоделием. Вместе с тем беременным нельзя пересчитывать деньги. Подобное может спровоцировать непредвиденные траты.
Что можно делать 24 апреля.
По традиции, в названную дату проводили генеральную уборку. Считалось, что указанное может принести в дом счастье, благополучие.
Согласно приметам, красное небо предсказывает сильный ветер или дождь. Облака, соединившиеся между собой, говорят про заморозки.
Кстати, Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси.
Тем временем мы собрали, как будет работать единый полис ОСАГО для Беларуси и России и как автомобилистам им пользоваться с 23 апреля 2025.
Ранее Мингорисполком сказал про изменения в выплатах пенсий с 1 июля 2025 года.