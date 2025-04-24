Сменили профиль: Александр Петров — почтарь, Филипп Киркоров — детектив

История о собаке, спасшей 16 жителей блокадного Ленинграда. 1939 год. В жизни маленького Мити однажды появляется верный друг — собака по имени Каруза. Но счастье рушится, когда начинается война. Ленинград в блокаде люди умирают от голода. Тогда Каруза, теперь уже взрослая, сильная и умная собака, совершает невозможное — добывает для жителей еду. Воодушевленный ее смелостью, Митя тоже решает помогать. Но однажды во время вылазки их обнаруживают немцы.