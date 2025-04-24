Тольяттинский «Акрон» и самарские «Крылья» нанесли по 9 ударов в 25 туре РПЛ

«Акрон» встречался со «Спартаком» в Самаре 19 апреля. Уступил с разницей в один мяч — 2:3 (12+). Забили Артем Дзюба и Дмитрий Пестряков. В тот день «красно-черные» нанесли девять ударов (пять в створ).