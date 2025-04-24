Тольяттинский «Акрон» и самарские «Крылья» нанесли по 9 ударов в 25 туре РПЛ

Аналитики выяснили, как часто команды из 63-го региона угрожали воротам соперников из Москвы.
«Крылья Советов» играли со столичным ЦСКА на выезде. Ничья — 1:1 (12+). Гол на счету Ивана Сергеева. Подопечные Игоря Осинькина столько же раз били по воротам «армейцев». Но попали только четырежды.
С такими показателями тольяттинцы и самарцы заняли 11-е и 12-е места, уточнил «Яндекс Спорттех». Лидер рейтинга — воронежский «Факел» с 22 ударами (восемь в створ), который занимает последнее место в таблице.
Недавно полузащитник «Акрона» Ифет Джаковац объяснил, как клуб мог бы выступить в еврокубках.
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