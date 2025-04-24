Календарь на 24 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Первый день лета — Исландия. Праздник уходит корнями в древний исландский календарь, который делил год на две части: зиму и лето. Он знаменует окончание долгой зимы и начало первого летнего месяца Харпа. Несмотря на то, что погода в Исландии в конце апреля может быть холодной, жители страны с радостью встречают этот день. Согласно приметам, если в ночь перед праздником температура опускается ниже нуля, это добрый знак на предстоящее лето. Люди оставляют на ночь чашу с водой на улице, надеясь увидеть утром ледяную корку.