Умер легендарный американский артист Джордж Ли

20 апреля 2025 года в хосписе ушел из жизни Джордж Ли — легендарный американский танцовщик, вошедший в историю как первый артист азиатского происхождения, удостоенный звания солиста Нью-Йоркского балета. Информацию о смерте артиста передает «Российская газета».
Джордж Ли родился в 1935 году в Гонконге в творческой семье. Его мать, Станислава, была польской балериной и с детства обучала сына традициям русской балетной школы. Отец, китайский акробат, погиб в авиакатастрофе в 1945 году, оставив семью в трудном положении.
После переезда в Шанхай юный Джордж начал выступать с семи лет в местных клубах. Его первые заработки были скромными — платой за выступления служили порции риса, что отражало тяжелые послевоенные реалии.
В 1951 году Ли перебрался в США, где быстро освоился в театральной среде. Его карьера началась с роли в «Щелкунчике», а к 1959 году он не только окончил престижную Школу американского балета, но и получил американское гражданство, заложив основы будущего успеха.
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