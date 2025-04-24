Сейсмолог Шебалин: сильных землетрясений в Турции не будет

В Турции фиксируются подземные толчки. Сильнее всего ощущалось землетрясение в Стамбуле. Жителей предупреждают о приближении катастрофического землетрясения, но российские сейсмологи уверяют, что пока такое не произойдет. Нет никаких сигналов, указывающих на неминуемое бедствие.