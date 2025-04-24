Сейсмолог Шебалин: сильных землетрясений в Турции не будет

В Турции фиксируются подземные толчки. Сильнее всего ощущалось землетрясение в Стамбуле. Жителей предупреждают о приближении катастрофического землетрясения, но российские сейсмологи уверяют, что пока такое не произойдет. Нет никаких сигналов, указывающих на неминуемое бедствие.
Зафиксированные ранее подземные толчки были на небольшой глубине, их магнитуда составила 3,5 баллов.
— Чем это кончится и как это будет развиваться, пока трудно предсказать, — сказал ведущий научный сотрудник сейсмологического центра Института геоэкологии РАН Александр Жигалин.
Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин подчеркнул, что сильной угрозы нет, магнитуда толчков не будет расти, но трагедия может случиться. И причина тому плотная застройка.
— Но говорить о том, что сейчас возникла особенно острая опасность — нет абсолютно никаких оснований, — цитирует его слова «Постньюс».