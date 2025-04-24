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Стало известно, что написали на надгробии Папы Франциска: понтифик попросил оставить на могиле лишь одно слово

Религиовед Лункин: Папа Франциск сам захотел лаконичное надгробие над могилой.

Источник: Комсомольская правда

Папа Римский Франциск заранее решил, что его похороны должны пройти скромно, без лишней торжественности. Как рассказал религиовед Роман Лункин в беседе с aif.ru, понтифик пожелал установить над своей могилой простое надгробие с одной лишь надписью — «Франциск». Никаких пышных украшений он не хотел.

По словам эксперта, такой выбор подчеркивает стремление Франциска к простоте, что отличает его от других пап, чьи захоронения обычно сопровождались роскошными церемониями. Также понтифик распорядился, чтобы для его похорон использовали обычный деревянный гроб.

Напомним, что Папа Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, ушел из жизни 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет. Всю свою жизнь он вел скромный образ жизни, избегая роскоши. Даже его нагрудный крест был простым, сделанным из серебра, а не из золота.