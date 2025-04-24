Стало известно, что написали на надгробии Папы Франциска: понтифик попросил оставить на могиле лишь одно слово

Напомним, что Папа Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, ушел из жизни 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет. Всю свою жизнь он вел скромный образ жизни, избегая роскоши. Даже его нагрудный крест был простым, сделанным из серебра, а не из золота.