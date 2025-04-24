С 1 мая начнётся новый этап изменения курса доллара. Чем уникальна ситуация на рынке и что будет с рублём

Почему курс рубля укрепляется в конце апреля.
Укрепление рубля происходит за счёт налогового периода — компании продают валюту для оплаты налогов. Это традиционно поддерживает курс в апреле. Этот фактор будет работать до конца месяца, а затем его влияние сойдёт на нет. Дополнительную поддержку рублю в последние недели оказал позитивный новостной фон вокруг геополитической повестки. Несмотря на отсутствие фундаментальных изменений, он воспринимается рынком как снижение уровня неопределённости. Эти факторы укрепления рубля перечислил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.
— Из рыночных факторов воздействия на курс валют отметим внешний — влияние торговых войн, инициированных Дональдом Трампом, и внутренний — сокращение внешнеторгового сальдо (импортёры заинтересованы покупать больше валюты, а экспортёры могут продавать её всё меньше из-за обвала цен на нефть), — рассказал ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.
Укрепление рубля в начале 2025 года в значительной степени связано с падением индекса доллара ввиду тарифной войны между США и другими странами мира. Сказался и рост привлекательности российских активов в глазах зарубежных инвесторов в ожидании налаживания взаимоотношений с США и снижения риска инвестиций в России. Об этом рассказала ведущий аналитик компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
Какие факторы будут влиять на курс рубля в мае.
Майская динамика валютного рынка будет формироваться под влиянием нескольких разнонаправленных факторов. После впечатляющего укрепления рубля на 20,7%, до 81,55 с начала года, мы видим определённое противоречие между фундаментальными показателями и текущим курсом. Несмотря на низкие цены на нефть (около 68 долларов за баррель Brent), рубль удерживает довольно крепкие позиции. Такой вывод сделал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
— В мае эта картина, вероятно, изменится. Традиционно в начале второго квартала растёт импорт в связи с подготовкой к летнему сезону, что увеличивает спрос на валюту. Кроме того, эффект от низких цен на нефть, наблюдавшихся в первой половине апреля (снижение до 58,37 доллара за баррель), начнёт сказываться на счёте текущих операций страны с временным лагом в 1−3 месяца. Важно понимать, что в текущих условиях неопределённости, геополитической напряжённости и непрозрачности внебиржевого рынка долгосрочные прогнозы имеют крайне низкую точность, — добавил Владислав Антонов.
По его словам, главными факторами влияния в мае станут динамика нефтяных цен, активность Минфина по продаже валюты из ФНБ, уровень инфляции и возможные изменения в геополитической ситуации, переговоры между США и Россией по украинскому конфликту. Кроме того, если ЦБ начнёт интервенции для ослабления рубля, курс может измениться быстрее.
Период майских праздников сезонно был негативным для рубля. Низкая ликвидность и отсутствие экспортного предложения являются основными двигателями динамики рубля в праздничные дни. Учитывая задержку в платежах, падение нефтяных котировок начнёт давить на рубль. Эти моменты отметил руководитель управления операций с производными финансовыми инструментами департамента торговых операций «АВИ Кэпитал» Михаил Родичкин.
— По нашим оценкам, доллар или уже показал дно, или близок к тому. Возможны лишь всплески волатильности, но, вероятно, разворот состоялся, и вот почему: к концу весны экспортные притоки валюты будут ниже высоких зимних. Это уменьшит объём предложения валюты на рынке. Импорт начнёт восстанавливаться, и спрос на валюту на рынке повысится. ЦБ может вскоре дать сигнал о грядущем смягчении денежно-кредитной политики. Ожидаем первый секвестр ставки 6 июня, — отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Прогноз курса валют с 1 мая 2025 года.
Если говорить о прогнозе, то после окончания налогового периода велика вероятность, что рубль постепенно вернётся в диапазон 95−97 за доллар. Основные фундаментальные факторы влияния на российскую валюту сохраняются.
Это дефицит бюджета, низкие цены на нефть, ограниченность валютной ликвидности, геополитические риски. Текущее укрепление выглядит скорее временным. Такое мнение высказал Денис Астафьев.
Владислав Антонов в мае ожидает умеренного ослабления рубля. При этом большую часть времени курсы валют могут находиться в диапазонах: доллар — 79,50−89,50 рубля, евро — 90,00−99,00, юань — 10,80−12,30.
Михаил Зельцер считает, что по совокупности фундаментальных и технических факторов влияния на рынок к лету доллар будет ближе к 90, чем к 80.
— Разовые факторы (спрос на российские активы, феноменальное ослабление индекса доллара, продажи валюты Банком России и формирование рублёвой ликвидности для проведения дивидендных выплат со стороны российских экспортёров) не будут в дальнейшем присутствовать на рынке в той же мере, как «звёзды сошлись» сегодня. На текущих уровнях рубль близок к своему локальному пику в укреплении. Консервативно ожидаем, что в перспективе мая, второго квартала и далее, до конца 2025 года, рубль возобновит тенденцию к ослаблению. В мае ожидаем консолидацию в диапазоне 80−90 рублей за доллар, далее — движение в направлении 95, ближе к концу года — свыше 100, — рассказала Наталия Пырьева.