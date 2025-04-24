С 1 мая начнётся новый этап изменения курса доллара. Чем уникальна ситуация на рынке и что будет с рублём

— Разовые факторы (спрос на российские активы, феноменальное ослабление индекса доллара, продажи валюты Банком России и формирование рублёвой ликвидности для проведения дивидендных выплат со стороны российских экспортёров) не будут в дальнейшем присутствовать на рынке в той же мере, как «звёзды сошлись» сегодня. На текущих уровнях рубль близок к своему локальному пику в укреплении. Консервативно ожидаем, что в перспективе мая, второго квартала и далее, до конца 2025 года, рубль возобновит тенденцию к ослаблению. В мае ожидаем консолидацию в диапазоне 80−90 рублей за доллар, далее — движение в направлении 95, ближе к концу года — свыше 100, — рассказала Наталия Пырьева.