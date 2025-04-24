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Военкор Никита Гольдин скончался в больнице от ранений, полученных при атаке ВСУ

Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин скончался в больнице после ранения в ЛНР.

Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин 24 марта получил тяжелые ранения, выполняя задачи в зоне спецоперации. Боевики ВСУ ударили по представителям телеканала, работающим в ЛНР. О кончине корреспондента сообщила редакция «Красной Звезды».

«Мы, его коллеги и сослуживцы, до конца надеялись на лучшее. Верили, что молодой организм справится, что дела пойдут на поправку. Тем более что врачи старались как могли. И всё же медицина оказалась бессильной. Рано утром 22 апреля сердце Никиты остановилось», — выразили скорбь в пресс-службе телеканала.