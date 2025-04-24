Россиянам рассказали об опасности кетодиеты для организма

По словам специалиста, из рациона убирают углеводы, включая цельнозерновые продукты, бобовые, а также овощи и фрукты с высоким содержанием крахмала. Это вызывает нехватку необходимых веществ, таких как пищевые волокна, витамины группы B, магний, цинк и растительные белки. Вместо них упор делают на животные белки и продукты с высоким содержанием жиров.