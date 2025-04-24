Россиянам рассказали об опасности кетодиеты для организма

Кетодиета, которую многие выбирают для быстрого снижения веса, может навредить здоровью при длительном соблюдении. Врач-диетолог Наталья Круглова сообщила aif.ru, что такой режим питания исключает важные продукты, что опасно для организма.
По словам специалиста, из рациона убирают углеводы, включая цельнозерновые продукты, бобовые, а также овощи и фрукты с высоким содержанием крахмала. Это вызывает нехватку необходимых веществ, таких как пищевые волокна, витамины группы B, магний, цинк и растительные белки. Вместо них упор делают на животные белки и продукты с высоким содержанием жиров.
Эксперт подчеркнула, что такой подход к питанию нельзя считать безопасным. Исключение целых групп продуктов нарушает баланс в организме и может привести к проблемам со здоровьем.
Также остаются вопросы о влиянии кетодиеты на сердце и сосуды. Исследования показывают, что длительное соблюдение диеты ухудшает холестериновый обмен. Это повышает уровень общего холестерина и холестерина низкой плотности, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Специалист отметила, что эти последствия пока недостаточно изучены.
Ранее ученые выяснили, что лечебное голодание, которое некоторые считают полезным, не приносит ожидаемой пользы. Напротив, такие практики могут нанести серьезный вред здоровью.