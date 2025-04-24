Стамбульский форшок: Почему в Турции ожидают ещё более разрушительного землетрясения

Турция стоит на Анатолийской тектонической плите, а Северо-Анатолийский разлом — это граница между ней и Евразийской плитой. Проходит она практически через весь север Турции от Мраморного моря примерно вдоль берегов Чёрного моря и до окрестностей озера Ван на востоке страны. Стамбул расположился у самой линии этого разлома, всего в 15−20 километрах от него. В этой зоне происходит смещение плит относительно друг друга. При этом с правой стороны Анатолийская плита граничит с Аравийской, а на юге — с Африканской, так что Турция, по сути, окружена сейсмически опасными зонами.