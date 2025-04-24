Стамбульский форшок: Почему в Турции ожидают ещё более разрушительного землетрясения

Мощных землетрясений с эпицентром в Стамбуле не происходило вот уже несколько столетий, рассказал Life.ru заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики Института физики Земли РАН Андрей Корженков. Он объяснил, что это означает накопившееся за столь долгое время напряжение земной коры в этой геологически неспокойной зоне. По его мнению, нынешняя череда подземных толчков в Турции — в любом случае разрядка этого напряжения, вопрос в том, совершилась ли эта разрядка или только начинается.
— Когда-то там тоже должно произойти сильное землетрясение, и поэтому непонятно, то ли это такой форшок более сильного землетрясения, то ли просто небольшая разрядка напряжений, которые накапливаются постоянно в связи с подвижками по Северо-Анатолийскому разлому, — прокомментировал доктор геолого-минералогических наук.
Напомним, днём 23 апреля 2025 года в Стамбуле и его окрестностях произошло несколько землетрясений подряд. Магнитуда самого сильного из них составила 6,2. По данным турецкого Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, эпицентр находился на глубине почти семи километров под землёй. Пострадало более 150 человек. Перепуганные местные жители экстренно вышли из крупных зданий, опасаясь их обрушения.
Подобные подземные толчки не отличаются большой разрушительностью, подчеркнул со своей стороны директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин. Он также заверил, что нет научных оснований утверждать, что это форшоки, то есть «предупредительные события» перед более крупным землетрясением, но и полностью исключить это трудно.
— Это западная часть, один из нескольких западных отрогов Северо-Анатолийского разлома, достаточно большой. Там в принципе могут быть очень сильные землетрясения, — отметил геофизик.
Турция стоит на Анатолийской тектонической плите, а Северо-Анатолийский разлом — это граница между ней и Евразийской плитой. Проходит она практически через весь север Турции от Мраморного моря примерно вдоль берегов Чёрного моря и до окрестностей озера Ван на востоке страны. Стамбул расположился у самой линии этого разлома, всего в 15−20 километрах от него. В этой зоне происходит смещение плит относительно друг друга. При этом с правой стороны Анатолийская плита граничит с Аравийской, а на юге — с Африканской, так что Турция, по сути, окружена сейсмически опасными зонами.
Стоит отметить, что землетрясения в Турции и Сирии в феврале 2023 года произошли совсем в другой зоне — на линии Восточно-Анатолийского разлома, то есть на границе с Аравийской плитой. Тем не менее тогда турецкие сейсмологи утверждали, что на фоне тех событий резко возрастают риски разрушительного события в Стамбуле в ближайшие годы.
— Некоторые учёные говорят о том, что вообще Анатолийская плита вращается. То есть если южный её фрагмент в 2023 году совершил некий поворот, то можно ожидать и поворот северного фрагмента, — поведал специалист Института физики Земли Андрей Корженков.
В то же время он подчеркнул, что это лишь версия, а в целом разрушительного землетрясения в Стамбуле действительно ожидают, но, когда именно оно произойдёт, определить не представляется возможным, то есть оно может случиться и через сотни лет.