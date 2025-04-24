Стилист рассказала, какие юбки будут в тренде в 2025 году

Весна и лето — лучшее время для юбок. Дизайнеры в 2025 году предлагают множество фасонов и идей, чтобы каждая женщина нашла идеальную модель. Мода этого сезона подчёркивает разнообразие и свободу выбора. Стилист Ольга Родина поделилась главными трендами с Super. Она рассказала, как лучше создать женственный и актуальный образ.