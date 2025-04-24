Стилист рассказала, какие юбки будут в тренде в 2025 году

Весна и лето — лучшее время для юбок. Дизайнеры в 2025 году предлагают множество фасонов и идей, чтобы каждая женщина нашла идеальную модель. Мода этого сезона подчёркивает разнообразие и свободу выбора. Стилист Ольга Родина поделилась главными трендами с Super. Она рассказала, как лучше создать женственный и актуальный образ.
Специалист уточнила, что для пышных бёдер подойдут юбки А-силуэта ниже колена с акцентом на талии. Женщинам с узкими бёдрами и фигурой «прямоугольник» стоит выбрать модели «солнце», баллон или плиссе, чтобы добавить объём. Обладательницам фигуры «песочные часы» повезло — им идут почти все фасоны.
По словам Родиной, в 2025 году популярны разные материалы. Деним, особенно в длине макси и А-силуэте, занимает лидирующие позиции. Вельвет и замша создают уют, а трикотажные юбки — прямые, расклёшенные или плиссированные — поддерживают эту атмосферу. Лёгкие ткани в стиле бохо добавляют образу воздушности.
При этом цветовая палитра сезона радует разнообразием. В моде сливочный оттенок, нежный розовый, цвет мокко, небесно-голубой, фисташковый, яркий красный, глубокий бургунди и сочный мандарин.
Родина добавила, что современная мода ценит индивидуальность. Длина миди остаётся популярной, но макси и мини уверенно вернулись в тренды. Ультракороткие юбки тоже находят своих поклонниц. Силуэты разнообразны — от облегающих до свободных, главное, чтобы они подчёркивали достоинства фигуры. Низкая посадка на бёдрах сейчас в центре внимания, но средняя тоже остаётся актуальной.
Ранее стилист Ольга Ким рассказала, что весной 2025 года в моде будут джинсы с отворотом. Также, по словам Ким, в тренде продолжают оставаться широкие джинсы, которые могут быть как джинсами-трубами, так и прямые, но длинные, перекрывающие обувь.