«Это было громко»: Маск и глава Минфина Бессент разругались в Белом доме

Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства Соединенных Штатов Илон Маск и министр финансов Скотт Бессент разругались в Белом доме. Очевидцы отметили, что слышали нецензурную брань. Перепалка произошла на глазах у американского лидера Дональда Трампа, сообщает Axios.
Чиновники не поделили пост главы Службы внутренних доходов США. Каждый из них предложил своего кандидата на роль председателя. Кроме того, Скотт Бессент осудил оппонента за то, что тот не выполнил обещания сэкономить приличную сумму для государственного бюджета.
«Между ними не было физического контакта в Овальном кабинете, но президент видел это, а потом они вышли в коридор и повторили спор снова. Это была настоящая сцена. Это было громко», — рассказали очевидцы.
Илон Маск не в первый раз сталкивается с критикой. Недавно он заявил, что хочет оставить пост в правительстве из-за нападок со стороны «левых сил».