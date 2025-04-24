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FT: Трамп планирует отменить некоторые пошлины для автопроизводителей

Трамп заявил о намерении отменить некоторые таможенные пошлины для автопроизводителе.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность смягчения таможенного регулирования для автопроизводителей. Об этом пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

При этом, как уточняют источники, базовые 25-процентные пошлины на импортные автомобили сохранятся, а новые тарифы на автокомплектующие вступят в силу с 3 мая согласно ранее утвержденному графику.

Согласно данным источников, один из ключевых вопросов на переговорах с автопроизводителями — упрощение механизма введения таможенных пошлин.

По данным издания, администрация Белого дома отказалась предоставить комментарии.

Напомним, что 2 апреля администрация Трампа объявила о введении масштабных пошлин против 185 стран. Отдельно с 3 апреля установлен 25-процентный налог на весь импорт автомобилей.