FT: Трамп планирует отменить некоторые пошлины для автопроизводителей

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность смягчения таможенного регулирования для автопроизводителей. Об этом пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.
При этом, как уточняют источники, базовые 25-процентные пошлины на импортные автомобили сохранятся, а новые тарифы на автокомплектующие вступят в силу с 3 мая согласно ранее утвержденному графику.
Согласно данным источников, один из ключевых вопросов на переговорах с автопроизводителями — упрощение механизма введения таможенных пошлин.
По данным издания, администрация Белого дома отказалась предоставить комментарии.
Напомним, что 2 апреля администрация Трампа объявила о введении масштабных пошлин против 185 стран. Отдельно с 3 апреля установлен 25-процентный налог на весь импорт автомобилей.