Трамп не встретится с Путиным в Саудовской Аравии

Трамп рассказал, что есть вероятность провести встречу с Путиным после поездки на Ближний Восток.
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин вряд ли встретятся в Саудовской Аравии. Об этом заявил американский лидер.
«Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ними вскоре после этого», — заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, встретится ли он с Путиным в Саудовской Аравии.
Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт сообщала, что визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию запланирован на май 2025 года, и в рамках этой поездки обсуждалась возможность его встречи с Владимиром Путиным. В Саудовской Аравии уже проходили переговоры представителей США и России, где рассматривались вопросы сотрудничества и урегулирования украинского конфликта.