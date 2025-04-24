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Трамп не встретится с Путиным в Саудовской Аравии

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин вряд ли встретятся в Саудовской Аравии. Об этом заявил американский лидер.

Трамп рассказал, что есть вероятность провести встречу с Путиным после поездки на Ближний Восток.

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин вряд ли встретятся в Саудовской Аравии. Об этом заявил американский лидер.

«Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ними вскоре после этого», — заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, встретится ли он с Путиным в Саудовской Аравии.

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт сообщала, что визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию запланирован на май 2025 года, и в рамках этой поездки обсуждалась возможность его встречи с Владимиром Путиным. В Саудовской Аравии уже проходили переговоры представителей США и России, где рассматривались вопросы сотрудничества и урегулирования украинского конфликта.