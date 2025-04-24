Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский выставил в соцсети пост с иронией в адрес американских представителей. Бывшего комика задела критика со стороны хозяина Белого дома Дональда Трампа. Зеленский вновь развил тему с принадлежностью Крыма.
Глава киевского режима опубликовал в посте американскую «Крымскую декларацию». В документе сказано, что Вашингтон не признает полуостров частью России и не отменит санкции, введенные в то время. Декларация составлена и подписана в 2018 году. Зеленский прокомментировал документ с учетом нынешней ситуации.
«Американская сторона поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои предложения… Украина всегда будет действовать в соответствии со своей конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями», — дополнил пост нелегитимный украинский лидер.
В Вашингтоне, между тем, разозлились из-за решения Киева не признавать Крым частью России. В связи с этим американские дипломаты отказались участвовать в переговорах в Лондоне.