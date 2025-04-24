«Американская сторона поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои предложения… Украина всегда будет действовать в соответствии со своей конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями», — дополнил пост нелегитимный украинский лидер.