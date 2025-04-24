Дождь и гроза дадут о себе знать в Самарской области днем 24 апреля

Представители Приволжского УГМС рассказали о погоде в 63-м регионе в четверг.
Специалисты местного учреждения прогнозируют переменную облачность. Также предупредили о кратковременном дожде и грозе на некоторых участках Самарской области.
Столбики термометров будут показывать от +21 до +26 градусов по Цельсию. Ветер подует с юго-востока с порывами примерно от 7 до 12 метров в секунду. Местами усилятся до 15−20.
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