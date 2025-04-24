Трамп допустил встречу с Путиным после поездки в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии маловероятна, однако, она может состоятся позже — уже после визита в королевство. Об этом американский глава рассказал журналистам в Белом доме.
«Я встречусь [с Путиным]», — заявил Трамп.
Комментируя перспективы переговоров с российским коллегой, Трамп отметил: крайне низкая вероятность встречи непосредственно в Саудовской Аравии, но высокие шансы на организацию переговоров вскоре после ближневосточного турне.
Накануне в Кремле оценили вероятность скорой встречи лидеров России и США. Так, Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предстоящие переговоры между Трампом и Путиным должны принести конкретные результаты, в связи с чем стороны уже начали необходимую подготовку.