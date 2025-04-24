В ГД предложили запретить рекламу на ТВ во время показов фильмов о войне

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, председатель оргкомитета патриотического движения «Победа 9/45» Борис Чернышов предложил отменить телевизионную рекламу во время трансляций художественных и документальных фильмов, посвященных ключевым событиям военной истории России.
«Реклама в моменты, когда на экране показывают подвиги героев, выглядит кощунственно. Мы обязаны создать условия, чтобы зрители, особенно молодежь, могли погрузиться в эти произведения без постороннего вмешательства. Это шаг к укреплению патриотизма и сохранению исторической правды», — сказал он РИА Новости.
Чернышов считает, что это является вопросом уважения к истории и памяти тех, кто отдал жизни за Родину. Вице-спикер Госдумы отметил, что речь идет о картинах, освещающих Отечественную войну 1812 года, Великую Отечественную войну, Афганскую и Чеченскую кампании, а также спецоперацию на Украине.
По его мнению, подобные фильмы не должны прерываться рекламными блоками не только в памятные даты, но и в любое время. Кроме того, он подчеркнул, что инициатива направлена на повышение качества телевизионного контента и поддержку авторов, которые работают над военно-историческими проектами.
«Такие фильмы воспитывают гордость за страну, и их просмотр должен быть свободен от коммерциализации», — добавил он.
Патриотическое движение «Победа 9/45» создано некоммерческой организацией «Евразия» для сохранения исторической памяти и увековечения подвига павших, патриотического воспитания молодежи, а также противодействия фальсификации истории. Для укрепления дружбы и сохранения исторического наследия братских народов и развития межкультурного сотрудничества движение «Победа 9/45» поддерживает и организует различные проекты и акции в странах Евразии. Председателем попечительского Совета АНО «Евразия» является председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В настоящее время в Минске проходит международный фестиваль кино стран Евразии «Эхо Евразия-Кинофест».