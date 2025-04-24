В ГД предложили запретить рекламу на ТВ во время показов фильмов о войне

По его мнению, подобные фильмы не должны прерываться рекламными блоками не только в памятные даты, но и в любое время. Кроме того, он подчеркнул, что инициатива направлена на повышение качества телевизионного контента и поддержку авторов, которые работают над военно-историческими проектами.