Росавиация: в аэропортах Калуга и Жуковский введены временные ограничения

В воздушных гаванях Калуга и Жуковский установлены временные ограничения на приём и выпуск самолётов, информирует Росавиация.
"Временные ограничения введены на работу аэропортов: Жуковский (код ИКАО: UUBW) — с 01:00 МСК; Калуга (Грабцево; UUBC) — с 00:45 МСК. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы, — говорится в сообщении федерального агентства воздушного транспорта, которое обнародовано в Telegram.
Пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко уточнил, что меры введены для обеспечения безопасности полётов гражданских бортов.
Ранее сообщалось о введении временных ограничений в аэропортах Казани и Ульяновска, а также воздушной гавани Нижнекамска.
Также стало известно о временных ограничениях на приём и вылет воздушных судов в аэропортах Грозного и Владикавказа.