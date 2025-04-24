Росавиация: в аэропортах Калуга и Жуковский введены временные ограничения

"Временные ограничения введены на работу аэропортов: Жуковский (код ИКАО: UUBW) — с 01:00 МСК; Калуга (Грабцево; UUBC) — с 00:45 МСК. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы, — говорится в сообщении федерального агентства воздушного транспорта, которое обнародовано в Telegram.