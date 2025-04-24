На Трампа подали в суд 12 штатов из-за введенных им пошлин

12 американских штатов подала коллективный иск в Федеральный суд по международной торговле с требованием отменить тарифные меры, введенные администрацией президента США Дональда Трампа.
«Эти указы отражают состояние торговой политики страны, которая теперь зависит от прихотей президента, а не опирается на эффективное осуществление им своих законных полномочий», — следует из судебного документа.
Критики также обвиняют президента в злоупотреблении полномочиями — он якобы объявил ЧП без достаточных оснований, чтобы изменять таможенные правила без одобрения Конгресса.
Генеральный прокурор Орегона возглавил коалицию 11 штатов, подавших коллективный иск против администрации Трампа.
Напомним, что 2 апреля 2025 года Дональд Трамп буквально объявил торговую войну введением таможенных тарифов на товары из 185 стран и территорий.