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На Трампа подали в суд 12 штатов из-за введенных им пошлин

12 штатов подали в суд на Трампа из-за введенных им ранее пошлин.

Источник: Комсомольская правда

12 американских штатов подала коллективный иск в Федеральный суд по международной торговле с требованием отменить тарифные меры, введенные администрацией президента США Дональда Трампа.

«Эти указы отражают состояние торговой политики страны, которая теперь зависит от прихотей президента, а не опирается на эффективное осуществление им своих законных полномочий», — следует из судебного документа.

Критики также обвиняют президента в злоупотреблении полномочиями — он якобы объявил ЧП без достаточных оснований, чтобы изменять таможенные правила без одобрения Конгресса.

Генеральный прокурор Орегона возглавил коалицию 11 штатов, подавших коллективный иск против администрации Трампа.

Напомним, что 2 апреля 2025 года Дональд Трамп буквально объявил торговую войну введением таможенных тарифов на товары из 185 стран и территорий.