Специальный представитель американского лидера Дональда Трампа Кит Келлог отправился в Британию для продолжения переговорного процесса с украинской стороной. От Киева выступил глава офиса нелегитимного президента Андрей Ермак. Спецпосланник Кит Келлог в соцсети назвал переговоры «позитивными».
По его мнению, в Лондоне представителям удалось добиться прогресса. Кит Келлог подчеркнул, что настала пора двигаться вперед в отношении урегулирования украинского конфликта.
«Прошли позитивные переговоры в Лондоне с Андреем Ермаком», — написал спецпредставитель Дональда Трампа.
Сам американский лидер остался недоволен украинской стороной. Он написал гневный пост в адрес главаря киевского режима Владимира Зеленского. Дональд Трамп предрек ему потерю всей страны, раз тот не соглашается на сделку по Крыму.