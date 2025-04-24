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Спецпосланник Келлог сообщил о позитивных переговорах с Украиной в Лондоне

Кит Келлог провел переговоры с Андреем Ермаком в Британии.

Источник: Комсомольская правда

Специальный представитель американского лидера Дональда Трампа Кит Келлог отправился в Британию для продолжения переговорного процесса с украинской стороной. От Киева выступил глава офиса нелегитимного президента Андрей Ермак. Спецпосланник Кит Келлог в соцсети назвал переговоры «позитивными».

По его мнению, в Лондоне представителям удалось добиться прогресса. Кит Келлог подчеркнул, что настала пора двигаться вперед в отношении урегулирования украинского конфликта.

«Прошли позитивные переговоры в Лондоне с Андреем Ермаком», — написал спецпредставитель Дональда Трампа.

Сам американский лидер остался недоволен украинской стороной. Он написал гневный пост в адрес главаря киевского режима Владимира Зеленского. Дональд Трамп предрек ему потерю всей страны, раз тот не соглашается на сделку по Крыму.