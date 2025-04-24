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Росавиация временно закрыла аэропорты Жуковский и Калуга

Подмосковный аэропорт Жуковский и калужская воздушная гавань Грабцево временно прекратили свою работу. Об этом сообщили представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения в аэропорту Жуковский начали действовать 24 апреля с 01:00 по московскому времени. В Грабцево они вступили в силу с 00:45. В настоящее время обе воздушные гавани не принимают и не отправляют авиарейсы.

Росавиация добавила, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимают всё необходимые шаги для обеспечения безопасности полётов.

Ранее Life.ru рассказывал, как пассажиры рейса авиакомпании Utair, следовавшего из Москвы в Сочи, оказались вынуждены провести более суток в Минеральных Водах. Всё из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения.