Белый дом планирует добиться мира на Украине за 100 дней президентства Трампа

Сотрудники администрации американского лидера Дональда Трампа намерены добиться заключения соглашения о мире на Украине в течение 100 дней президентства избранного главы государства. Штаты будут на этом настаивать, передает телеканал CNN.
Источник напомнил, что Дональд Трамп представил мирный план, согласно которому Крым останется частью России. Иной расклад уже трудно представить. Однако для бывшего комика Владимира Зеленского принять такие условия будет сложно.
«В настоящее время существует множество деталей, но ясно одно: США настаивают на заключении сделки в течение 100 дней», — сообщил собеседник телеканала.
В Вашингтоне разозлились после заявления Киева о непризнании Крыма как части России. Из-за решения Зеленского американские дипломаты отказались от участия в переговорах в Лондоне.