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Форвард «Акрона» А. Дзюба — лучший по единоборствам в РПЛ в 4-х турах подряд

В среднем 36-летний нападающий тольяттинцев и лучший бомбардир в истории российского футбола участвовал в 40 схватках за мяч.

В среднем 36-летний нападающий тольяттинцев и лучший бомбардир в истории российского футбола участвовал в 40 схватках за мяч.

По числу успешных единоборств становился лучшим в лиге с 22-го по 25-й тур Российской Премьер-Лиги. В игре с «Ростовом» их было 46 (рекорд сезона), «Краснодаром» — 36, «Факелом» — 41, «Спартаком» — 38. Всего — 161.

В среднем 18 удачных поединков. Для сравнения, до 21-го тура показатель составлял 9,69, подчеркнули аналитики телеграм-канала «Яндекс Спорттех».

На днях сообщали, что УЕФА заплатил «Акрону» и «Крыльям» за участие их игроков в турнирах организации.

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