Форвард «Акрона» А. Дзюба — лучший по единоборствам в РПЛ в 4-х турах подряд

По числу успешных единоборств становился лучшим в лиге с 22-го по 25-й тур Российской Премьер-Лиги. В игре с «Ростовом» их было 46 (рекорд сезона), «Краснодаром» — 36, «Факелом» — 41, «Спартаком» — 38. Всего — 161.