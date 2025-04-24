В ГД предложили защитить фильмы о войне от рекламы

Чернышов пояснил, что его инициатива касается как документальных, так и художественных фильмов, посвященных ключевым событиям военной истории России. В их числе он назвал картины о событиях Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны, а также Афганской и Чеченской кампаний и специальной военной операции на Украине.