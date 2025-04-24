В ГД предложили защитить фильмы о войне от рекламы

Чернышов предложил отменить рекламу во время фильмов о войне.
Телевизионную рекламу во время трансляций фильмов о войне необходимо запретить. Такое предложение выдвинул вице-спикер Госдумы, председатель оргкомитета патриотического движения «Победа 9/45» Борис Чернышов.
«Реклама в моменты, когда на экране показывают подвиги героев, выглядит кощунственно. Мы обязаны создать условия, чтобы зрители, особенно молодежь, могли погрузиться в эти произведения без постороннего вмешательства. Это шаг к укреплению патриотизма и сохранению исторической правды», — заявил Чернышов, передают РИА Новости.
Чернышов пояснил, что его инициатива касается как документальных, так и художественных фильмов, посвященных ключевым событиям военной истории России. В их числе он назвал картины о событиях Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны, а также Афганской и Чеченской кампаний и специальной военной операции на Украине.