Раненный месяц назад в ЛНР военкор «Звезды» Никита Гольдин умер в больнице

«Здесь им была оперативно оказана вся необходимая помощь, а спустя время пострадавших со всеми предосторожностями переправили в один из столичных госпиталей, где лечение продолжилось. К сожалению, раны, полученные нашим коллегой, оказались слишком тяжелыми», — говорится в сообщении «Красной звезды».