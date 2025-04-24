Раненный месяц назад в ЛНР военкор «Звезды» Никита Гольдин умер в больнице

Военный корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин умер в московском госпитале спустя почти месяц после того, как получил ранение при обстреле съемочной группы в Луганской народной республике. 24 марта автомобиль, в котором находился журналист, был поражен ракетой HIMARS в районе населенного пункта Михайловка. В результате атаки погибли трое сотрудников СМИ, Гольдин получил тяжелое осколочное ранение в голову.
Военный журналист телеканала «Звезда», офицер редакционно-издательского центра «Красная звезда» лейтенант Никита Гольдин умер в московском военном госпитале утром 22 апреля. Об этом сообщила газета Минобороны РФ «Красная звезда». Причиной смерти стали тяжелые ранения, полученные в зоне СВО на Украине в результате удара ВСУ.
Удар по автомобилю с журналистами.
Инцидент произошел 24 марта в поселке Михайловка Кременского района Луганской народной республики. По данным Следственного комитета, украинские военные нанесли удар по гражданскому автомобилю с применением ракетной системы HIMARS.
На месте погибли сотрудники «Известий»: корреспондент Александр Федорчак, оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели.
Гольдин, находившийся в той же машине, получил тяжелое осколочное ранение в голову. Также пострадал сопровождавший группу офицер ВС РФ. Раненых доставили в военный госпиталь.
«Здесь им была оперативно оказана вся необходимая помощь, а спустя время пострадавших со всеми предосторожностями переправили в один из столичных госпиталей, где лечение продолжилось. К сожалению, раны, полученные нашим коллегой, оказались слишком тяжелыми», — говорится в сообщении «Красной звезды».
Работа в СМИ.
Никита Гольдин готовил сюжеты для телеканала «Звезда», а также был автором газетных публикаций в «Красной звезде», «Московском комсомольце» и других периодических изданиях. На «Звезде» он работал с лета 2024 года.
Последняя публикация под авторством Гольдина была размещена на сайте телеканала 24 марта — в день его ранения. В материале рассказывается о действиях российских военных по отражению атаки украинского беспилотника на зенитный ракетный комплекс.
~Указом президента России лейтенант Никита Гольдин удостоен ордена Мужества.~
Следственный комитет после атаки 24 марта возбудил дело по статьям об убийстве, воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (ст. 105, ст. 144, ст. 167 УК РФ).
Не первый случай.
Смерть Никиты Гольдина — не первый случай гибели журналистов в зоне боевых действий на Украине. В конце марта в Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева. Съемочная группа подорвалась на мине, оператор Дмитрий Волков получил тяжелые ранения.
В начале января при атаке беспилотника на трассе Донецк — Горловка погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. В том же автомобиле находились представители РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудники издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Все шестеро получили ранения.
В прошлом году в результате обстрелов погибли корреспондент «Известий» Семен Еремин, фотокорреспондент портала NEWS.ru Никита Цицаги и оператор НТВ Валерий Кожин. Его коллега Алексей Ивлиев получил тяжелые ранения. Много журналистов гибнут и получают ранения и с украинской стороны.