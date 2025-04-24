В Госдуме хотят штрафовать за сдачу в аренду жилья без договора

Депутаты Госдумы внесли в правительство РФ законопроект, предусматривающий административную ответственность за сдачу жилья без оформления договора. Согласно документу, который есть у РИА Новости, штрафы могут достигать 50 тыс. рублей за: аренду без договора найма/аренды/безвозмездного пользования или за сдачу жилья без согласия владельцев смежных квартир.
Отдельным пунктом установлены штрафы за аренду без согласия соседей-собственников: физическим лицам — 5−10 тыс. руб., должностным лицам — 10−20 тыс. руб., компаниям — 20−50 тыс. руб.
«Главная суть изменений — не заставить собственников квартир, которые они хотят сдать в аренду, бегать по соседям и собирать подписи, а подтолкнуть их заключать договоры аренды в установленном законом порядке», — рассказал соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Как отметил Кошелев, проблема гораздо шире, чем просто уклонение арендодателей от налоговых обязательств. Он подчеркнул, что власти должны контролировать, кто именно проживает в квартирах без соответствующей регистрации, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок.
Ранее KP.RU писал, что в России рассматривается возможность запрета наличных расчетов при сделках с недвижимостью, если сумма превышает установленный лимит.