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«Страна»: в Киеве прогремели взрывы

В ночь на 24 апреля в Киеве прогремел ряд взрывов.
Источник: Комсомольская правда

На территории Киева гремят взрывы. Они раздались дважды за ночь 24 апреля. О деталях не сообщалось. Взрывы зафиксировали около 01:00 по Москве, пишет украинское издание «Страна».

Мощные хлопки раздались в столичном городе также в 02:30 по Москве. В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Отмечается, что в Киеве активно работают системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил в личном Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

Взрывы слышали также в Николаеве, Харькове и городах Днепропетровской области.

Утром 23 апреля жителям подконтрольного ВСУ Херсона отключили свет. Местные издания писали о громких взрывах. При этом воздушная тревога не объявлялась. Глава военно-гражданской Херсонской областной администрации Александр Прокудин заявил о взрывах на одном из ключевых предприятий энергетической инфраструктуры в городе.