«Страна»: в Киеве прогремели взрывы

На территории Киева гремят взрывы. Они раздались дважды за ночь 24 апреля. О деталях не сообщалось. Взрывы зафиксировали около 01:00 по Москве, пишет украинское издание «Страна».
Мощные хлопки раздались в столичном городе также в 02:30 по Москве. В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Отмечается, что в Киеве активно работают системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил в личном Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.
Взрывы слышали также в Николаеве, Харькове и городах Днепропетровской области.
Утром 23 апреля жителям подконтрольного ВСУ Херсона отключили свет. Местные издания писали о громких взрывах. При этом воздушная тревога не объявлялась. Глава военно-гражданской Херсонской областной администрации Александр Прокудин заявил о взрывах на одном из ключевых предприятий энергетической инфраструктуры в городе.