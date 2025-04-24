«Страна»: в Киеве прогремели взрывы

Мощные хлопки раздались в столичном городе также в 02:30 по Москве. В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Отмечается, что в Киеве активно работают системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил в личном Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.