«Конкуренток у Кадышевой нет»: шоумен раскрыл феномен второй волны популярности «Золотого кольца»

Народная артистка Надежда Кадышева стала кумиром подростков и молодежи. Ее хиты снова звучат повсюду — в наушниках школьников, в роликах, на бойцовских аренах. Казалось бы, артистка из другого времени, но сейчас ее песни собирают полные залы, а «Золотое кольцо» переходит с камерных площадок на стадионы. Шоумен Денис Сорокин рассказал KP.RU, в чем феномен самой группы и исполнительницы.
— Людям надоели пустышки безголосые. Народ устал от «фанеры» и пошлости. Всем уже поперек горла эти «голые» звезды на сцене. Хвастаются не хитами, а кто больше раздет! И, конечно, Кадышева на их фоне выгодно отличается. Да еще с такими хитами… На эстраду пришла эпоха патриотизма и любви ко всему русскому. Конкуренток у Кадышевой сейчас нет, — объяснил шоумен.
Все началось с того, что летом прошлого года старый хит группы «Веночек» вдруг ворвался в чарты и стал вирусным в соцсетях. Молодежь оценила искренние слова, настоящие мелодии.
— Молодежь пришла на концерты Кадышевой, потому что новое поколение уже воспитано на других ценностях. Дети тоже устали от иностранщины и тянутся к своим героям, как мы когда-то любили мультики про «Крокодила Гену» и «Простоквашино», — добавил Сорокин.
Эксперты уверены, Кадышева попала в настроение времени. Сейчас снова в моде простота, патриотизм, душа. Это подтверждают успех SHAMAN, и популярность Татьяны Куртуковой с ее «Матушкой-землей».