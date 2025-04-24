«Конкуренток у Кадышевой нет»: шоумен раскрыл феномен второй волны популярности «Золотого кольца»

— Людям надоели пустышки безголосые. Народ устал от «фанеры» и пошлости. Всем уже поперек горла эти «голые» звезды на сцене. Хвастаются не хитами, а кто больше раздет! И, конечно, Кадышева на их фоне выгодно отличается. Да еще с такими хитами… На эстраду пришла эпоха патриотизма и любви ко всему русскому. Конкуренток у Кадышевой сейчас нет, — объяснил шоумен.