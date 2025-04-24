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«Крылья» лидируют по числу игроков, которые забивали в чемпионатах России

Самарцы делят первую строчку по этому показателю со столичным «Динамо».

Самарцы делят первую строчку по этому показателю со столичным «Динамо».

Всего в составе «Крылышек» в чемпионатах России забивали 192 футболиста. Столько же у столичного клуба. Оба коллектива лидируют. Также в топ-3 попал московский «Спартак» (191).

Тольяттинский «Акрон», который 21 апреля отметил 7-летие, занимает предпоследнее место. «Красно-черные» могут пока похвастаться только 13 такими футболистами. Об этом сообщает телеграм-канал «МЯЧ RU».

Недавно полузащитник «молодых и звонких» Солтмурад Бакаев высказался о результатах местного клуба в этом сезоне РПЛ.

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