Врач рассказала, как отличить аллергию от ОРВИ

«Оба состояния — простуда и аллергия — имеют общие симптомы, что приводит к путанице. Насморк, чихание, заложенность носа, кашель и слезотечение могут говорить как о сезонной аллергии, так и об ОРВИ. Однако заболевания похожи только на первый взгляд. При аллергии типично наблюдаются зуд в носу, глазах, ушах и горле, покраснение и отечность глаз. Симптомы возникают эпизодически при контакте с аллергеном и исчезают после его устранения. И главное — при аллергических реакциях не наблюдается температуры», — рассказала Варданян.