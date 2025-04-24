Врач рассказала, как отличить аллергию от ОРВИ

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Симптомы ОРВИ и аллергии часто бывают схожи, однако при аллергии наблюдаются зуд в носу, глазах, ушах и горле, покраснение и отечность глаз, а при ОРВИ часто бывают температура, боль в горле, выраженная головная боль, ломота в теле, сообщила РИА Новости старший врач-дерматолог Клиники дерматовенерологии и аллергологии Европейского медицинского центра Каринэ Варданян.
«Оба состояния — простуда и аллергия — имеют общие симптомы, что приводит к путанице. Насморк, чихание, заложенность носа, кашель и слезотечение могут говорить как о сезонной аллергии, так и об ОРВИ. Однако заболевания похожи только на первый взгляд. При аллергии типично наблюдаются зуд в носу, глазах, ушах и горле, покраснение и отечность глаз. Симптомы возникают эпизодически при контакте с аллергеном и исчезают после его устранения. И главное — при аллергических реакциях не наблюдается температуры», — рассказала Варданян.
Врач отметила, что при ОРВИ температура — частый симптом, сопровождающий заболевание. Кроме этого, у человека присутствует боль в горле, а не зуд, выраженная головная боль, ломота в теле.
«Это те признаки, которые отличают ОРВИ от аллергии», — резюмировала специалист.
Собеседница агентства подчеркнула, что нередко встречается и такое, что уже во взрослом возрасте у человека впервые появляются аллергические реакции.
«Если у человека появились симптомы, описанные выше, стоит оценить свое состояние: похоже ли оно на ранее перенесенные простудные заболевания. Как правило, зуд слизистых, покраснение глаз и отсутствие температуры говорят в пользу аллергии. Также стоит держать в голове сезонность, например, сейчас активно цветет береза, что провоцирует поллиноз. Если симптомы усиливаются на открытом воздухе или в ветреную погоду и ослабевают в помещении — это весомый аргумент в пользу аллергии», — добавила Варданян.