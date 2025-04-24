Шойгу рассказал об ответе РФ на возможные ядерные испытания США

Российская Федерация может возобновить ядерные испытания в ответ на аналогичные действия Соединённых Штатов, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
Заявление прозвучало в интервью ТАСС, Шойгу ответил на вопрос о возможности для российской стороны возобновить испытания ядерного вооружения.
«На нашу позицию по данному вопросу непосредственно влияют действия США в этой области. В настоящее время у них истекают гарантийные сроки отдельных видов ядерных боеприпасов, полным ходом идёт разработка новых типов вооружений. И это может подтолкнуть Вашингтон к возобновлению ядерных испытаний», — сказал он.
Шойгу отметил, что в РФ приняли на вооружение «целый комплекс современных видов оружия, в том числе стратегического, аналогов которому нет в мире».
«Военный потенциал нашей страны существенно вырос. В этих условиях острой необходимости в проведении ядерных испытаний не усматривается», — уточнил он.
Кроме того, Шойгу заявил, что европейские государства хотят быть готовыми к прямому столкновению с Российской Федерацией к 2030 году.