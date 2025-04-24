Шойгу рассказал об ответе РФ на возможные ядерные испытания США

«На нашу позицию по данному вопросу непосредственно влияют действия США в этой области. В настоящее время у них истекают гарантийные сроки отдельных видов ядерных боеприпасов, полным ходом идёт разработка новых типов вооружений. И это может подтолкнуть Вашингтон к возобновлению ядерных испытаний», — сказал он.