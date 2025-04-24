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Врач объяснила, почему опасно пить холодную воду

Врач Новикова: употребление холодной воды негативно влияет на носоглотку.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Употребление холодной воды негативно влияет на состояние носоглотки, наибольшей опасности подвержены пожилые люди и люди с удаленными миндалинами, рассказала РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова.

«Да, опасно. Для носоглотки, особенно для людей в возрасте. Для человека, у которого нет миндалин, — это вообще провокация хронического фарингита», — ответила Новикова на вопрос о том, опасно ли пить ледяную воду.

Терапевт добавила, что приучить себя пить ледяную воду можно, но она не принесет никакой пользы организму.

«Холодной водой лучше умываться — это тонизирует кожу», — отметила собеседница агентства.