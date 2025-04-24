Украина находится в менее выгодной позиции по сравнению с Россией на переговорах с президентом США Дональдом Трампом, поскольку у нее практически нет значимых козырей для диалога. Об этом заявил корреспондент Spiegel в Москве Кристиан Эш.
«Главная проблема, с которой сталкивается Украина: в отличие от России, она мало что может предложить бизнесмену Трампу», — пояснил Эш.
Журналист отмечает, что Россия обладает широким спектром тем для конструктивного диалога с Трампом — от Ближнего Востока и Китая, нефти и Арктике, до ядерной программы Ирана и ядерном оружии.
При этом, как подчеркивает эксперт, Москва всегда умело акцентирует потенциальные политические и экономические выгоды от такого взаимодействия.
Ранее бывший депутат гамбурского ландтага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен заявила, что в ФРГ никто не поддерживает нарушение прав человека на Украине.