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В Германии раскрыли, почему Россия для Трампа интереснее Украины: мало что может предложить

Spiegel: Украине нечего предложить Трампу, в отличие от России.

Источник: Комсомольская правда

Украина находится в менее выгодной позиции по сравнению с Россией на переговорах с президентом США Дональдом Трампом, поскольку у нее практически нет значимых козырей для диалога. Об этом заявил корреспондент Spiegel в Москве Кристиан Эш.

«Главная проблема, с которой сталкивается Украина: в отличие от России, она мало что может предложить бизнесмену Трампу», — пояснил Эш.

Журналист отмечает, что Россия обладает широким спектром тем для конструктивного диалога с Трампом — от Ближнего Востока и Китая, нефти и Арктике, до ядерной программы Ирана и ядерном оружии.

При этом, как подчеркивает эксперт, Москва всегда умело акцентирует потенциальные политические и экономические выгоды от такого взаимодействия.

Ранее бывший депутат гамбурского ландтага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен заявила, что в ФРГ никто не поддерживает нарушение прав человека на Украине.