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Проживающая в Стамбуле россиянка: многие убегали из квартиры в пижамах

Жители Стамбула, опасаясь нового землетрясения, выбегали из домов в футболках и шортах.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 23 апреля, в Стамбуле произошло мощное землетрясение. Его эпицентр находился вблизи столицы, в Мраморном море. Жители Стамбула рассказали KP.RU, как спасались при землетрясении.

Одна из очевидцев, россиянка Галина, находилась в салоне красоты в момент начала подземных колебаний. По ее словам, зеркала в помещении зашатались, кресла «заходили». Галина выбежала на улицу, испытав сильный испуг.

«Кто-то выскочил из дома в футболках и шортах, а ведь холодно (днем в Стамбуле +17, ночью — +10). Знакомый рискнул сбегать домой, чтобы принести сыну тёплую одежду. Но мы опасаемся новых толчков», — поделилась россиянка.

По данным местного Минздрава, в результате землетрясения пострадали 236 граждан Турции. Большинство травм получены в следствии выпрыгивания жителей из окон.