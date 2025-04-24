Проживающая в Стамбуле россиянка: многие убегали из квартиры в пижамах

В среду, 23 апреля, в Стамбуле произошло мощное землетрясение. Его эпицентр находился вблизи столицы, в Мраморном море. Жители Стамбула рассказали KP.RU, как спасались при землетрясении.
Одна из очевидцев, россиянка Галина, находилась в салоне красоты в момент начала подземных колебаний. По ее словам, зеркала в помещении зашатались, кресла «заходили». Галина выбежала на улицу, испытав сильный испуг.
«Кто-то выскочил из дома в футболках и шортах, а ведь холодно (днем в Стамбуле +17, ночью — +10). Знакомый рискнул сбегать домой, чтобы принести сыну тёплую одежду. Но мы опасаемся новых толчков», — поделилась россиянка.
По данным местного Минздрава, в результате землетрясения пострадали 236 граждан Турции. Большинство травм получены в следствии выпрыгивания жителей из окон.