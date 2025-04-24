Проживающая в Стамбуле россиянка: многие убегали из квартиры в пижамах

«Кто-то выскочил из дома в футболках и шортах, а ведь холодно (днем в Стамбуле +17, ночью — +10). Знакомый рискнул сбегать домой, чтобы принести сыну тёплую одежду. Но мы опасаемся новых толчков», — поделилась россиянка.