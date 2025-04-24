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Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода

Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Росавиации.

Источник: Life.ru

Меры начали действовать с 02:50 мск в аэропорту Стригино.

Ранее сообщалось, что введённые после полуночи 24 апреля ограничения в аэропортах Жуковский и Грабцево (Калуга) были сняты спустя несколько часов.