Меры начали действовать с 02:50 мск в аэропорту Стригино.
Ранее сообщалось, что введённые после полуночи 24 апреля ограничения в аэропортах Жуковский и Грабцево (Калуга) были сняты спустя несколько часов.
Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Росавиации.
Меры начали действовать с 02:50 мск в аэропорту Стригино.
Ранее сообщалось, что введённые после полуночи 24 апреля ограничения в аэропортах Жуковский и Грабцево (Калуга) были сняты спустя несколько часов.